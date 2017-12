Jovem desaparece misteriosamente e delegada faz apelo contra boatos

A Polícia Civil do município de São Raimundo Nonato, a 523 km de Teresina, está investigando o desparecimento de um jovem universitário que foi visto pela última vez no dia 20 de dezembro, pela manhã. Francisco Emanoel de Oliveira, de 25 anos, é estudante do curso de medicina veterinária no campus da Universidade Federal do Piauí da cidade de Bom Jesus.



Segundo a delegada Cynthia Vasconcelos, trata-se de um caso bastante misterioso. “Trabalhamos com todas as hipóteses e ainda não temos nenhuma informação. Ele não era dependente químico, não tinha histórico depressivo. Estamos ouvindo todas as pessoas que estiveram com ele por último para descobrir alguma coisa”, afirma.

A delegada afirma que a investigação está sendo prejudicada pela quantidade de boatos que surgem na cidade. Ela fez um apelo para que as pessoas não criem histórias. “Disseram que ele foi visto na quinta-feira, mas quando a gente foi apurar a informação, não era verdadeira. Dizem muitas coisas nas redes sociais e isso tudo acaba atrapalhando, porque perdemos tempo com boatos. As pessoas ajudariam muito se não fizessem isso”, alerta Cynthia Vasconcelos.

O que se tem de informação concreta até o momento é que Francisco Emanoel saiu sozinho de um bar, em uma moto Honda Bros com placa de Teresina. “Ele estava com os amigos e disse que ia para casa dormir, mas nunca chegou. É um verdadeiro mistério”, afirma a delegada.

A família está desesperada e pede que as pessoas ajudem com informações sobre o jovem. Ele vestia um short claro e camiseta quando foi visto pela última vez.

Nayara Felizardo