Estudantes desocupam reitoria da UFPI e saem em marcha pela universidade

Depois de ocuparem o salão nobre da Reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI), por cerca de seis horas, estudantes universitários e integrantes de movimentos sociais decidiram desocupar o espaço na tarde de hoje (8) e marchar pelo campus Ministro Petrônio Portella, para chamar a atenção da comunidade acadêmica para as pautas reivindicadas durante a ocupação. Segundo os estudantes, além da liberação do edital para preenchimento de vagas, os ocupantes solicitam ainda a abertura de mais vagas para o curso de Licenciatura em Educação no Campo.



Também na tarde de hoje, após a pressão estudantil, a UFPI, por meio da Coordenadoria Permanente de Seleção (Copese), órgão responsável pelos processos seletivos relativos à instituição, decidiu publicar o edital para o preenchimento de 240 vagas de curso de Licenciatura em Educação no Campo. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo site da Copese, de 14 de agosto à 18 de setembro de 2017.

Para os estudantes, a publicação do edital é uma conquista do movimento estudantil organizado e a demora na publicação demonstra que a educação no campo não é tida como prioridade pela instituição de ensino. “Por que é que demorou tanto para publicar o edital e no dia que ocupamos o edital sai? Por isso, vamos continuar resistindo. Temos muitas outras pautas para a nossa permanência e resistência dentro da universidade, como a abertura de vagas para mais pessoas” destaca o estudante do 5º período do curso, Sávio Santos.

Em contrapartida, o reitor da UFPI, professor Arimateia Dantas, explicou que a decisão para a publicação do edital já havia sido tomada, independentemente da manifestação organizada pelos estudantes. “Esse edital estava autorizado pela reitoria, houve um problema da Copese que provocou um atraso na saída, mas o edital já estava pronto e autorizado. Foi uma ocupação desnecessária, porque a reivindicação seria atendida”, afirmou o reitor.

Depredação

Durante a ocupação da reitoria, as portas e vidraças do espaço acabaram sendo quebradas. Para o reitor, a ação foi 'desnecessária e lamentável', pois os estudantes seriam ouvidos pela administração superior da instituição. Contudo, de acordo com os estudantes, a depredação aconteceu devido a forma como os manifestantes foram recebidos pelos seguranças da universidade.

“Nós viemos, normalmente, com a nossa ciranda, que é a nossa forma de manifestar, cantando nossos hinos de luta e quando chegamos fomos recebidos de forma opressora pela segurança. Nós não estávamos revidando, estávamos defendendo nossos companheiros para não apanharem dos seguranças”, finaliza o estudante.

Confira o edital.

Nathalia Amaral, com informações de Maria Clara Estrêla.