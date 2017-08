Universitários ocupam reitoria da UFPI contra fechamento de curso

Estudantes universitários do curso de Licenciatura em Educação no Campo ocuparam o prédio da reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI) na manhã de hoje. Os alunos temem que o curso seja cancelado pelo Governo Federal.





Reitor conversa com estudantes que fazem protestos na reitoria da Universidade Federal (Foto: Dinayana Nascimento/Arquivo Pessoal)

Segundo um dos estudantes que participa da ocupação, a coordenação do curso aguarda um edital, que foi prometido pelo Governo Federal, para a abertura de novas vagas. “Só que esse edital nunca saiu, e temos medo de que isso seja uma forma de cancelar o curso”, declarou o aluno. “Então ocupamos a reitoria, para sermos vistos novamente”.

Os alunos forçaram a entrada na reitoria e houve confronto entre estudantes e servidores da segurança da universidade. No empurra-empurra, um dos seguranças teria sacado a arma e ameaçado os estudantes.

Universitários ocuparam o Salão Nobre da Reitoria da UFPI (Foto: Dinayana Nascimento/Arquivo Pessoal)

De acordo com o estudante que conversou com o PortalODia, há cerca de 300 pessoas no local, entre estudantes, movimentos sociais, militantes dos Movimento dos Sem Terra e de movimentos pró-agricultura familiar. “Este curso foi conseguido graças à luta desses movimentos. Sem ele, a gente pode afirmar que filho de pobre não vai ter mais vez”, disse o estudante universitário.

O reitor da universidade, prof. Arimateia Dantas, estava no local e conversou com os ocupantes, mas o movimento continua.

Karliete NunesAndrê Nascimento