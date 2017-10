Warton afirma que treinador está fechado; Nome de Waldemar Lemos ganha força

A equipe do Altos deve encerrar o mistério em torno do novo comandante para temporada 2018 nos próximos dias. O presidente do Jacaré, Warton Lacerda, afirmou que a contratação já foi feita, mas prefere manter o nome em sigilo, pois alguns detalhes estão sendo negociados. A intenção é anunciar o nome até o dia 20 de outubro com a apresentação do técnico na cidade de Altos e a reapresentação do elenco deve acontecer no dia 12 de dezembro. O nome que ganhou força é o de Waldemar Lemos, que passou pelo futebol do Piauí esse ano quando comandou o River no inicio do ano.

“É uma possibilidade (Waldemar). Mas prefiro divulgar quando estiver tudo fechado. Já está acertado, mas eu não posso divulgar ainda”, disse Warton.

Warton afirmou que o treinador do Altos para 2018 está fechado (FOTO: Luís Junior)

Warton precisou mudar o perfil que havia traçado há alguns meses principalmente devido a parte financeira . Entre os possíveis, o nome de Waldemar Lemos, ganhou força. O treinador de 63 anos passou pelo futebol piauiense na temporada 2017, quando comandou o River, na disputa do Campeonato Piauiense e início de Copa do Nordeste. O currículo de Waldemar se encaixa nas características dadas pelo presidente Warton Lacerda.

“Infelizmente nem sempre as coisas são como a gente quer que seja e sim como elas são. Então a gente tem limite financeiro, mas o treinador é um treinador vencedor que já esteve em Série A e B e até mesmo no futebol internacional, passou pelo futebol piauiense recentemente e conhece Copa do Nordeste então é o ideal nesse momento”, conta o cartola.

Waldemar já comandou a equipe do Flamengo, do Rio de Janeiro em duas oportunidades. O treinador esteve no futebol piauiense no começo desse ano e acabou sendo demitido após seis jogos devido a problemas com atletas e diretoria. Ainda na temporada 2017, Waldemar Lemos passou pelo Anápolis, de Goiás e também o Náutico (PE). O Altos tem no calendário 2018 a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. A reapresentação do elenco deve acontecer no dia 12 de dezembro.

Pâmella Maranhão