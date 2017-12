Setor defensivo ganha atenção especial de Waldemar Lemos

O treinador do Altos, Waldemar Lemos, faz mistério quando o assunto é a definição do time titular. Em testes internos a equipe ainda não realizou jogos amistosos, mas segundo o técnico um setor vem ganhando bastante atenção – a zaga. No Jacaré, o setor foi o que teve maior número de contratações para 2018 e por conta disso a atenção redobrada.

“Esse setor especifico eu estou tentando de toda forma explorar a individualidade de cada um dos atletas antes da especificidade e isso vem sendo legal e eles estão dando um bom retorno”, destacou Waldemar.

Altos mantem ritmo intenso de treinos (FOTO: Jailson Soares)

Entre os contratados para o setor defensivo está Everton, que acumula passagens por alguns clubes do nordeste, mas pela primeira vez veste a camisa de um time piauiense. Everton, estava no Ypiranga (RS) na disputa da Série C, além de ter no currículo o título da Série D do Brasileiro e um bicampeonato paraibano pelo Botafogo (PB). Experiente, O atleta passa segurança no setor, não só por ele, mas pelos outros nomes que o Altos têm à disposição.

“Titular todos nós queremos ser, mas o professor que vai definir com o trabalho. Mas quem for do jeito que esse grupo está forte todos pode dar conta. Sabemos que o setor sofreu uma grande renovação e que nós nunca jogamos juntos, mas conversamos muito e o entrosamento vai ser consequência”, disse Everton.

Zagueiro Éverton (FOTO: Jaílson Soares)

Leone é o único nome remanescente do setor defensivo de 2017 . Além dele, Everton, Willian Gustavo e Alisson também são opções para o setor. Alisson reforça o discurso de que a conversa com os companheiros de posição é fundamental para perceber o estilo de jogo e como podem se ajudar em campo.

“O treinador exige bastante dá gente com trabalhos específicos, mas estamos conseguindo manter o ritmo que ele procura. A conversa é fundamental e nós estamos com bastante intimidade, nos quatro, e estamos falando sobre o jeito que cada um gosta de jogar”, disse Alisson.

O Altos se prepara para a estreia na Copa do Nordeste, que acontece no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico e Itabaiana. O Jacaré também disputa a Copa do Brasil, Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão