Waldemar Lemos mantém intensidade dos treinos e elogia elenco

O Altos entrou em sua terceira semana de atividades. Aos poucos, o time de Waldemar Lemos vai ganhando forma. Priorizando a parte física do elenco, os treinos são dinâmicos e o time em si ainda não foi esboçado. A intenção é fazer um primeiro teste ainda esse mês dezembro contra o Moto Club, mas a diretoria ainda acerta os últimos detalhes da partida amistosa. O Altos se prepara para estrear na temporada 2018 no dia 17 de janeiro quando encara o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE) pela Copa do Nordeste.

De acordo com o treinador Waldemar Lemos, os jogadores estão correspondendo aos pedidos e até então o objetivo é realizar bons treinos internos com o grupo que tem à disposição. “Os testes têm acontecido a cada sábado e, a cada sábado, a gente vai acrescentando mais coisas. Nesse próximo im de semana, acredito que tudo isso vai ganhar mais forma”, disse Waldemar.



Treinos puxados e em dois turnos ajudam atletas a recuperar parte física (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Waldemar Lemos gosta de treinos intensos e exigindo bastante dos atletas. Normalmente, são três horas de atividades em dois períodos do dia. Unindo isso, as atividades especiicas de pré-temporada para condicionar todo o grupo. O preparador físico, Romulo Santiago, acredita que boa parte do elenco já está bem acima do nível do que quando se apresentou.

“O que eu posso dizer é que a metade do elenco veio no nível abaixo e a outra metade acima, um grupo heterogêneo. A gente dividiu em dois grupos e nós queremos que essa metade que está abaixo chegue no mesmo nível dos outros, mas isso é em virtude de várias coisas não só peso, mas também o tempo parado, biótipo e por ai vai”, explicou Romulo Santiago.

Retorno de Manoel

O treino também marcou o retorno do atacante Manoel as atividades no gramado, mas ainda tem contatos com bola. O jogador que se recupera de uma lesão no joelho direito está fazendo a transição do departamento médico para o físico e somente na próxima semana deve retornar as atividades com o resto do grupo.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia