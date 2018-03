Zilu assume namoro com fotógrafo: 'Meu amor'

A fila andou para Zilu Camargo! A ex-mulher de Zezé Di Camargo confirmou nas redes sociais na noite deste domingo que está, sim, namorando com o fotógrafo Marco Ruggiero. "Meu amor", escreveu ela na legenda em que aparece com o bonitão e mais três amigos em uma festa. Marco também confirmou ao EXTRA nesta segunda-feira que os dois estão juntos. "Sim, estamos", disse ele.

Zilu assume namoro com o fotógrafo Marco Ruggiero Foto: Reprodução/Instagram



O novo eleito da mãe de Wanessa tem um estúdio em São Paulo, é produtor de TV, dono de um restaurante e tem uma filha pequena.

O anuncio do namoro foi feito três meses após o fim do noivado de Zilu com Marco Antônio Telles, empresário do ramo do ramo do futebol.

O novo romance de Zilu começou no fim de janeiro e foi assumido por ela na noite deste sábado, no Instagram. Ela primeiro havia compartilhado um registro com o eleito com a legenda "Coração em festa". Logo depois, publicou uma foto no stories chamando o rapaz de "Meu amor". Há ainda outros registros dos dois nas redes sociais do Marco. Felicidade ao casa!

Extra