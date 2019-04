Zé Felipe briga com Neymar, após postagem com foto da namorada

O cantor sertanejo Zé Felipe e o jogador Neymar entraram em uma polêmica no Instagram ao postarem fotos da bailarina do Faustão Isabella Arantes quase ao mesmo tempo.

Há menos de 24 horas, Zé Felipe publicou uma foto ao lado da bailarina assumindo o namoro com ela. Na sequência, Neymar publicou uma uma série de fotos lembrando momentos em que ele e Gabriel Medina curtiram o Réveillon com Isabella na Bahia.

Na legenda da foto, Neymar escreveu: "Nem sei o que dizer sobre este TBT". O comediante Renato Albani, amigo de Neymar, não se conteve e fez um comentário maldoso: "Mostra aí com os dedos quantos meses dura seu namoro".

O surfista Gabriel Medina seguiu a ideia, e republicou as mesmas fotos com a bailarina no Stories de seu Instagram.

O bate boca nos comentários começou com fãs trocando acusações, até que Zé Felipe resolveu publicar alguns vídeos nos Stories de seu perfil reclamando da confusão. "Abri o Instagram aqui e sei lá quantas pessoas falando de trem de foto de Neymar. Quero falar para vocês que estou feliz e que pau no cu de Neymar. Se tivesse essa bola toda já era o melhor do mundo", disparou o sertanejo.

Os vídeos de Zé Felipe já foram apagados.

Folhapress