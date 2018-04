Yanna Lavigne rebate críticas por viajar sem a filha

Yanna Lavigne publicou alguns stories no Instagram, no último domingo, 22, para rebater as críticas que recebeu de internautas pelo fato de ter viajado sem levar a filha, Madalena, de quase 1 ano de idade.

A atriz não escondeu que se sentiu incomodada com as perguntas dos seguidores sobre com quem a famosa teria deixado a garotinha.



A atriz e sua filha Madalena. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Amores! Eu amo muito vocês, vocês sabem disso! Sempre me acompanham com muito carinho fazendo parte do meu dia a dia, nos divertimos muito durante a minha viagem. Mas vou dar uma dica meio generalizada: nunca pergunte a uma mãe com quem ela deixou o bebê, se ela tem certeza se o bebê está bem”, iniciou.

Yanna ainda continuou: “Sei que se preocupam, obrigada pela preocupação. Mas não é pergunta que se faça a uma mãe, tá?! Digo isso com muito carinho e respeito! Esse questionamento todo, além de indelicado, soa como duvidar da integridade de quem gerou, e ao invés de preocupação, você transpassa um insulto. Dica dada, eu amo vocês! Mamães me entenderão e agradecerão”.

A atriz e sua filha Madalena. (Foto: Reprodução/Instagram)



Na sequência, Yanna publicou um comentário de internauta que a apoiou em seu desabafo. “Está certíssima com o recado! Mesmo que muitas não tenham nenhuma maldade, questionar a mãe sobre a responsabilidade para com um filho é sim um machismo enraizado, ninguém faz a mesma pergunta a um pai quando o mesmo sai para uma viagem”, argumentou o fã.



Prints de stories no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Madalena é fruto do relacionamento de Yanna com Bruno Gissoni.



Glamour