Xuxa lembra que não tinha jeito com crianças e pisou no pé de uma

Conhecida por ser a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel confessou, em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube que, apesar de ter trabalhado muitos anos como apresentadora de programa infantil, não tinha muito jeito com os pequenos. A loira contou que, certa vez, uma criança pisou com uma botinha no seu pé e ela revidou. "Não me pisa", Xuxa reclamou na época.

(Foto: Reprodução/Instagram)



A apresentadora lembra que foi chamada para trabalhar com os baixinhos, pela primeira vez, de uma maneira bastante inusitada. "Foi quando eu fui divulgar a revista Playboy no programa do Ziraldo, que se chamava Etcétera, e estava lá o Maurício Sherman, diretor. Aí ele ficou me olhando, me olhando e disse: Você não gostaria de trabalhar para criança, não?". A loira conta que o convite a pegou de surpresa.

"Eu olhei para ele e falei: Meu senhor, eu estou vindo aqui pra divulgar uma revista masculina". Na época, Xuxa era modelo e posava para várias capas. Mesmo assim, Maurício ficou encantado com o jeito e a voz de Meneghel e apostou que a loira agradaria os pequenos. "Eu falei, então: Vamos fazer um contrato de um mês para saber se eu me dou bem?".

O fim da história a gente conhece. A apresentadora fez sucesso com os baixinhos, mesmo sendo um pouco incisiva com eles. "Eu falava para as crianças: Senta aí! Poh, não quer sentar, então, sai e deixa outro sentar". Mas o diretor tinha certeza que esse jeito daria certo e mandou essas cenas da loira sem paciência com os pequenos serem gravadas.

"Fui criticada pra caramba com o 'Senta lá, Cláudia'", recorda a rainha. E mesmo Giovanna reconhecendo que essa era uma fórmula para o sucesso, Xuxa se mostrou arrependida. "Não podia, né? Eu pensava: 'Eu não fiz isso, eu não fiz isso'. Mas eu fazia", confessou. Apesar disso, a loira acredita que é seu chamado estabelecer algum tipo de contato os baixinhos. "Tem gente que tem missão e eu acho que a minha missão, não sei se é trabalhar com criança, eu acho que é fazer coisas com crianças, sabe, porque eu tenho um canal direto com elas".

A loira concluiu lamentando não haver mais tanto espaço na televisão para quem gosta e sabe trabalhar com os pequenos.

RedeTV!