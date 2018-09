Xuxa diz que Michael Jackson tentou ter filhos com ela

A apresentadora Xuxa, 55, deu uma entrevista reveladora a Giovanna Ewbank, 31, para o "Na Cama com Gio", canal de Giovanna no YouTube, que foi ao ar nesta terça (4).

Durante a conversa entre as duas, Xuxa revelou que recebeu um convite inusitado do empresário de Michael Jackson: carregar no ventre filhos do rei do pop.

Xuxa esteve em um show de Michael na Espanha e depois foi convidada pelo artista para conhecer Neverland, a mansão em que Jackson morava. Xuxa foi e Michael havia pesquisado sobre ela: sabia que gostava de pipoca, por exemplo, e que não comia carne.

"Na hora de ir embora, o empresário dele veio e me perguntou. 'A gente está interessado que você estude uma proposta, um contrato, porque a gente está procurando uma pessoa para ser mãe dos filhos do Michael. A gente gostaria que você assinasse', me disse o empresário", conta Xuxa.

Foto: Reprodução/Instagram

"Eu não vi o contrato, que era para carregar os filhos dele no ventre. Aí eu falei que não. Me senti um pouco mal, não fiquei lisonjeada, feliz da vida. O cara me chama aqui para fazer isso? Como assim? Fiquei meio chocada", revelou a rainha dos baixinhos.

Desvelo à Sasha Xuxa ainda admitiu que sempre mimou muito a filha, Sasha, 20. "Eu costumo dizer a ela que ela é o meu orgulho. Sasha tinha tudo para se tornar a pessoa mais chata do mundo", conta a apresentadora.

"Mas, se eu mimo o filho dos outros, não vou mimar a minha filha? Mimei, era raro eu dizer não para ela. A vida já ia dizer muitos 'nãos' para ela, então mimei demais mesmo", disse Xuxa.

Xuxa ainda contou que Sasha virou atleta muito cedo, como jogadora de volêi do Flamengo. "Acho que tudo isso valeu, hoje ela valoriza as coisas para caramba...é uma pessoa pé no chão, muito simples", disse a apresentadora.

Mansão à venda

Recentemente, Xuxa colocou sua mansão, estimada em R$ 18 milhões, à venda pela apresentadora. Um dos motivos da venda seria porque a apresentadora não quer morar na casa onde a mãe, Dona Alda, passou seus últimos dias.

Xuxa falou recentemente sobre o fato de apresentar a 4ª temporada do Dancing Brasil, reality de dança que volta ao ar em setembro na Record, ao lado de Junno, 54, seu namorado há seis anos.

"Tenho certeza de que ele vai se cobrar muito e eu não sei se a nossa intimidade vai atrapalhar ou ajudar", disse Xuxa no final de agosto. A apresentadora também falou que, por já ter se apresentado com Sérgio Marone e Leandro Lima, o público deve cobrar uma postura de Junno.

"Acho que vai ser inusitado, diferente, e talvez com algumas surpresas", contou Xuxa. "Muita coisa pode rolar. Espero que sejam surpresas boas."

Folhapress