William Bonner elogia sobrinho que assumiu ser homossexual

William Bonner fez questão de usas as redes sociais para elogiar seu primo, Hugo Bonemer. Após o rapaz assumir na TV que tem um namorado, o jornalista fez questão de deixar um comentário carinhoso no Instagram do rapaz.

“Orgulho ‘megablaster’ do talento, da integridade e da simplicidade desse primo”, disse o âncora.

Foto: Reprodução/Instagram

Além do parente famoso, muitos fãs mostraram apoio ao ator. “Pela forma simples e objetiva com que tratou do assunto. Que é assim que deve ser. Deveria ser... Você foi incrível”, escreveu um seguidor. “Parabéns por ser quem é. Representatividade importa”, disse outro.

Para quem não sabe, nos últimos dias, Hugo revelou em uma entrevista estar namorando um rapaz. Ao ser questionado pelo repórter se sua namorada era do meio artístico, o jovem foi direto: “É ele. É um ator”.

