Will Smith diz que se inspirou em 'Um Maluco no Pedaço' para interpretar gênio

Para compor o personagem gênio no filme "Aladdin", que estreia nesta quinta (23) nos cinemas, o ator Will Smith contou que se inspirou em um antigo -e muito famoso- personagem: Will, de "Um Maluco no Pedaço", clássico seriado exibido pelo SBT.

"Robin [Williams, ator que já deu vidas ao papel] arrasou nesse filme. Ele revolucionou o que poderia ser feito nesse tipo de filme. Então eu estava ouvindo, e ouvindo, e eu só pensava que eu não queria encostar nisso. Comecei a brincar com a música e a música foi onde encontrei meu Gênio", contou o ator no "The Ellen Show" de terça-feira (21).



Escultura do gênio interpretado por Will Smith em Alladin - Imagem: Reprodução/Instagram

"E eu pensei: 'ah, eu posso meio que pegar minha persona de 'Um Maluco no Pedaço' e usar. Porque o Gênio já foi para o futuro e para o passado, então você pode puxar referências de qualquer lugar. O hip-hop foi onde vi que poderia colocar minha própria assinatura, enquanto mantenho o valor nostálgico", comentou ele.

No live-action, Aladdin (Mena Massoud) é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele conhece a princesa Jasmine (Naomi Scott) e fica interessado por ela. Mas o rapaz acaba capturado por Jafar (Marwan Kenzari), que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica onde mora um gênio (Will Smith). O papel dele é conceder três desejos.

Para o papel, aliás, Smith apareceu sem o tom azul nas primeiras imagens divulgadas, o que causou polêmica. Logo depois, porém, a coloração foi colocada, e em suas redes sociais o ator brincou: "Eu falei para todos vocês que eu seria azul. Vocês precisam confiar mais em mim".

