Whindersson reaparece e diz aos fãs que fará cirurgia de urgência

Após um período sabático longe das redes sociais, o youtuber e comediante piauiense Whindersson Nunes repareceu na tarde desta terça-feira (16) para informar aos fãs sobre a realização de uma cirurgia de urgência ainda hoje. Através das redes sociais, e usando seu costumeiro bom humor, o piauiense publicou uma foto com um avental de hospital, com o bumbum despido.

Sem dar muitos detalhes, o piauiense apenas informou que após sentir dores uma cirurgia de urgência deverá ser feita no ânus. "Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é", destacou.

A revelação ocorre após o youtuber fazer um desabafo, na última sexta-feira (12), em sua conta oficial no Twitter, para falar sobre um sentimento de tristeza e angústia que o acompanha há alguns anos. Na ocasião, Whindersson afirmou que tem procurado ajuda para passar por esse momento difícil. “Me sinto mal por não poder me ajudar, eu as vezes ajudando alguém eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste”.

Na publicação desta terça, o humorista voltou a falar sobre a dificuldade em lidar com os sentimentos. "Vocês devem ter visto no Twitter ou na TV minha que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo tô de volta cheio de história pra contar!!", frisou.

Nesta terça-feira, o portal de notícias Extra já havia anunciado que o famoso youtuber e humorista havia cancelado os shows agendados até o mês de agosto. De acordo com a publicação, o próximo show marcado na agenda oficial de Whindersson Nunes é no dia 03 de agosto em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nas suas redes sociais, ele pediu que os seus seguidores e fãs esperem o seu retorno. "Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas pra estar bem pra vocês preciso estar bem comigo mesmo! É rapidinho, já já eu volto!! ", finalizou.

Nathalia Amaral