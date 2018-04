Whindersson Nunes é super divertido e todo mundo sabe. Porém, ele também leva esse bom humor para o casamento com Luísa Sonza.



O youtuber fez um post no Instagram em que mostra um print de conversas com a esposa e questiona como é uma noite das meninas, ao ler que Luísa sairá com amigas.



Na legenda, ele brincou. "É sempre muito bom manter-se informado", disse. Os fãs riram bastante nos comentários e Luísa também deixou seu registro. "Vão lá no meu Stories ver como acabou a noite das meninas", disse.

E acabou assim, bem animada! Esse casal é maravilhoso, sim ou com certeza?

Print postado por Whindersson (Foto: Instagram/Reprodução)



Noite das meninas (Foto: Instagram/Reprodução)



