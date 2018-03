Whindersson posta foto se arrumando para casamento com Luísa Sonza

Whindersson Nunes casa com Luísa Sonza nesta quarta-feira (28) e postou uma foto no Instagram se arrumando para a cerimônia. "A noiva vai ficar liiiiinda, buniiiita!", escreveu o humorista. Na imagem, ele está no quarto do hotel com os amigos Carlos Maia e Tirullipa.

O casamento será na Capela dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres, cerca de 99 km de Maceió, capital de Alagoas. A capela tem capacidade para 120 pessoas sentadas e foi construída valorizando a arquitetura regional com acabamento feito em taipa, pintura a cal e amplas janelas.

Whindersson Nunes com Carlos Maia e Tirullipa (Foto: Estúdio MegaZap/Divulgação)



Em entrevista, Luísa falou sobre os detalhes do casamento com o youtuber. Os dois namoram há dois anos o humorista. O pedido foi feito pelo YouTube, no qual o noivo tem mais de 27 milhões de seguidores.

"O pedido foi feito durante um vídeo no canal dele no YouTube. Estávamos completando dois anos de namoro e ele pediu para gravarmos uma brincadeira, a qual eu tinha que adivinhar os itens que estavam em uma caixa. Foi quando peguei uma caixinha, abri e percebi o anel. Na hora eu pensei: 'Meu Deus, ferrou!' (risos). Eu abri a venda, ele se ajoelhou e pediu para casar comigo", relembrou.

