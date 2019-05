Whindersson Nunes faz música para homenagear o amigo Gabriel Diniz

O comediante piauiense Whindersson Nunes usou seu perfil no Instagram para postar uma homenagem ao amigo Gabriel Diniz, que morreu por volta do meio-dia da última segunda-feira (27), num acidente aéreo no litoral sul de Sergipe.

O humorista postou uma série de vídeos em que aparece bastante emocionado, e, ao final, canta uma música cuja letra ele compôs especialmente para exaltar a vida de Gabriel.

Whinderson diz ter acordado nesta terça "tomado pela raiva", buscando um sentido para a vida.



"Eu entrei no banheiro, comecei a chorar e a dizer assim: 'Por que, meu Deus? Por quê?", desabafa Whindersson na gravação.

O comediante disse ter pedido a Deus que lhe desse uma resposta através de uma música ou por meio de outro sinal.

"Eu disse: 'Deus, se o Senhor está aí, me dá um sinal, me dá um toque!'. E eu tava botando no meu Spotify, e dizendo assim: 'Deus, me mostra numa palavra, me mostra numa música, alguma coisa que me ajude a tentar, sabe? Que me ajude a entender por que isso tudo tá acontecendo...' Comigo não, com todo mundo, sabe? É um tempo tão... Não consigo entender o que tá acontecendo", continuou Whindersson.















Letra da canção feita por Whindersson para Gabriel Diniz:

Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu hoje estaria tomando um café Sentado com os amigos em frente TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria uma abraço apertado em meu avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez, é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz

Cícero Portela