Whindersson Nunes e Carlinhos Maia protagonizam barraco na internet

Os humoristas Whindersson Nunes, do Piauí, e Carlinhos Maia, de Alagoas, protagonizam uma discussão pública por meio das redes sociais nesta quinta-feira (23).

Toda a confusão começou depois que o colunista e apresentador Leo Dias informou que Carlinhos teria revelado com exclusividade ao seu blog uma mágoa com Whindersson, acusando-o de estar com inveja por não ser mais "o primeiro" da internet.

Segundo Leo Dias, Carlinhos desabafou que Whindersson só avisou que não seria padrinho do seu casamento uma semana antes da cerimônia, que aconteceu na última terça-feira (21), no restaurante Karrancas, em Canindé de São Francisco.

O alagoano também teria dito ao apresentador do SBT que o piauiense teria dito a um amigo em comum que não iria ao casamento para "não dar mídia" a Carlinhos.

Um agravante, ainda segundo o blog de Leo Dias, é que a esposa de Whindersson, Luisa Sonza, não teria muita simpatia pelo alagoano.

Além disso, Carlinhos deixou de seguir o piauiense e Luisa no Instagram.

Após ver a repercussão da entrevista dada por Carlinhos ao colunista social, Whindersson Nunes postou uma gargalhada em seu perfil no Twitter (kkkkkkkkkk...) - veja abaixo.

Em seguida, Carlinhos Maia curtiu o comentário de uma seguidora que questionou a gargalhada de Whindersson. "Oxe. Nera ele que tava com depressão? (sic)" - postou a seguidora.

Whindersson, então, postou um print expondo a curtida de Carlinhos e comentou que o alagoano só saberá o que é estar com depressão quando passar pelo problema.



No final da tarde, Carlinhos começou a realizar uma série de postagens no Twitter, fazendo um "mea culpa". O alagoano disse que se deixou levar "pela ÚLTIMA VEZ, por fofocas e intrigas" (sic).

Em outro post, ele declarou: "Quero pedir desculpa a todos que magoei, mesmo que não me peçam pelas marcas que me causaram!"

Whindersson, por sua vez, parece não ter ficado satisfeito com o pedido de desculpas de Carlinhos, e sugeriu que, "em vez de falar besteiras na TV", ele fosse curtir a lua de mel com o marido, Lucas Guimarães.

Em outro post, Carlinhos diz que percebeu que é mais humano, ao que Whindersson respondeu: "Então me desbloqueia do zap bb".

Em outro post, Whindersson demonstra estar irritado com o fato de Carlinhos "querer reverter" a confusão na rede social, acusa o alagoano de "brincar" com seu problema (depressão) e pede que ele o deixe em paz.

O piauiense ainda revelou que decidiu não comparecer ao casamento de Carlinhos porque vinha sendo tratado mal pelo humorista alagoano. Whindersson também questiona como pode ser padrinho de alguém que "mal conhece", que não lhe dá o direito de conversar e ainda o difama na TV.

Após essas trocas de farpas no Twitter, Carlinhos postou em seu perfil no Instagram uma foto com Tirulipa e com Whindersson, reforçando o mea culpa iniciado no Twitter. Mas, em seguida, retirou seu perfil do ar.

Mais famosos das redes sociais

O alagoano e o piauiense são dois dos maiores influenciadores digitais do país.

Carlinhos Maia tem o segundo Stories mais visualizado do mundo, perdendo apenas para a socialite milionária Kim Kardashian.

Já Whindersson ganhou fama nacional com seus vídeos de paródias e piadas postados no YouTube. Nesta rede social, o piauiense possui o segundo canal com mais inscritos do país, ficando atrás apenas do canal da KondZilla, produtora de clipes de funk, e está no top 20 mundial no ranking de canais com mais inscrições.

Os dois comediantes já fizeram trabalhos juntos, inclusive

