Whindersson Nunes aceita desculpas de Carlinhos Maia

A briga dos influenciadores digitais Carlinhos Maia, 24, e Whindersson Nunes, 24, parece ter chegado ao fim. Whindersson desabafou durante esta madrugada em sua conta no Instagram e disse que Carlinhos o desbloqueou do Whatsapp e pediu desculpas: "Ele deve ter tomado um choque de realidade". Antes, no entanto, Whindersson contextualizou a confusão e disse que Carlinhos falava mal dele pelas costas. "Conheci o Carlinhos pelo Kaká ( KakáDiniz, empresário e marido de Simone, da dupla com Simaria). Ele era uma pessoa muito legal, gente boa, um cara presença. Mas comecei a sentir uma atitudes...comecei a ficar chateado", disse, sem especificar do que se tratava.

"Às vezes a gente sentava para conversar, o Carlinhos dizia que ia mudar, mas quando eu saía de perto, alguém contava que ele tinha falado mal de mim. E eu sempre relevando. E isso continuava acontecendo. Eu sentava de novo, falava: 'Cara, não precisa disso'. Aí eu desanimei, comecei a dar uma afastada", contou.

O principal sinal de que as relações dos dois estavam estremecidas surgiu publicamente na terça-feira (21), quando Whindersson Nunes não foi ao badalado casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães, no Sergipe. O humorista e sua mulher, a cantora Luísa Sonza, seriam padrinhos da união.



Carlinhos Maia e Whindersson Nunes em cena de 'Os Roni'.Foto: Reprodução



A briga foi tão feia que Carlinhos, que até então era chamado pelos seus seguidores como o rei do Instagram, desativou a sua conta da rede social. Carlinhos Maia disse ao blog do Leo Dias, no UOL, que Whindersson e Sonza não estariam felizes com o crescimento do influenciador digital na internet. "Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada."

Pouco depois dessas declarações polêmicas e de Carlinhos deixar de seguir Whindersson e Luísa no Instagram, o humorista publicou no Twitter vários "kkkk". Carlinhos logo rebateu curtindo um comentário no Instagram, debochando sobre a depressão de Whindersson. "Oxe, não era ele que estava com depressão?". No Twitter, o humorista respondeu: "Você será o primeiro quando entender o que é ser um".

No desabafo do Instagram, Whindersson disse que ficou sabendo que seria padrinho do casamento de Carlos por meio da imprensa. "Que diabo é isso? Padrinho de casamento você pede conselho, é uma pessoa próxima. Falei que não daria para ser padrinho, e ele me bloqueou no Whatsapp. Mas estou tranquilo. Que a lua de mel seja perfeita, porque o casamento dele foi muito bonito", disse.

Antes, via Twitter, Whindersson também deu indícios de que o clima nas gravações da série "Os Roni", do canal Multishow, em que ambos são protagonistas, não foi dos melhores. "Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô a fim de falar nada disso aqui, porque você está em um momento único da vida, então me deixe".

Neste bate rebate, Carlinhos também afirmou que Whindersson não teria ido ao casamento para não dar "mídia" para ele. "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia?", indagou, aos risos.

