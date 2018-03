Whindersson fala sobre seu jatinho particular: 'Parado gasta R$ 70 mil'

Whindersson Nunes não economiza na hora de se dar algumas mordomias. O youtuber, que tem quase 28 milhões de seguidores só no Instagram, tem um jatinho particular, que mesmo sem estar em uso, lhe rende um gasto de 70 mil reais.

"Ele parado, sem andar, gasta 70 mil reais", contou ele em entrevista ao programa The Noite. "Mas o dia em que precisar me desfazer também não tenho problema nenhum."

A fama, segundo Whindersson, nunca foi um sonho para ele. O humorista conta que queria ser analista de sistema. "Nunca quis ser (famoso). Queria ser analista de sistema. Quando comecei a fazer vídeos no YouTube nem sabia que ganhava dinheiro. Hoje eu amo fazer isso."

CASAMENTO

O humorista também relembrou o casamento luxuoso que teve em fevereiro com Luísa Sonza, na Capela dos Milagres, localizada na Rota Ecológica dos Milagres, à cerca de 99 km de Maceió, capital de Alagoas.

"Paguei para os meus amigos irem, paguei hotel. Lá na festa o cara falou "achei que tem flor demais aqui". Sempre tem alguém pra reclamar", relembrou ele.

Ao som de uma versão acústica da marcha nupcial, a cantora entrou na capela com um vestido assinado pela estilista queridinha dos famosos Lethicia Bronstein.

Além do modelo em decote V ombro a ombro e com muitas aplicações, Luísa usou joias assinadas pela mesma estilista para a Brumani. As peças são avaliadas em 200 mil reais, sendo brincos com diamantes no valor de R$ 55 e aliança de ouro rosa de R$ 32 mil.

"Joias são desenhadas por mim para a coleção Laces para Brumani. São inspiradas no universo das rendas. São feitas em diamantes brancos e chocolates e pérolas. Eu que sugeri as peças para a noiva. Ela é a primeira noiva a se casar com as joias. Estou muito feliz. É uma delícia poder vestir a noiva por completo. Assim o look fica todo em harmonia", contou Lethicia à QUEM.

FAMOSOS

A capela, que tem capacidade para 120 pessoas sentadas, recebeu cerca de 350 convidados, entre eles Lexa e o noivo Guimê, Gabriela Pugliesi, Priscilla Alcântara, Thaynara OG, Matheus Mazzafera, Maju Trindade, Júlio Cocielo, Matheus & Kauan.

A cantora Simone, da dupla com Simaria, pegou uma jatinho de São Paulo para Maceió especialmente para a ocasião. Ela e o marido, Kaká Diniz, são padrinhos dos noivos. O humorista Tirullipa também é padrinho.

