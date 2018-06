Whindersson fala sobre emagrecimento e cobranças

Quem acompanha o humorista Whindersson Nunes nas redes sociais já reparou que ele perdeu peso e hoje exibe uma silhueta mais magra. Porém, ele contou em uma série de vídeos no Instagram sobre como está o processo e as cobranças que sofre.

" 'Ai, mas não tava magro, agora está gordo?'. Tem dias que a gente tá inchado, que comeu muito, posição, tem um monte de coisas. Tem dias que você acorda belíssimo, e tem dias que não tá. Você está comendo bem, se alimentando bem, mas tem dias que não tá, tá gordo", falou ele.

Whindersson Nunes fala sobre processo de emagrecimento e cobranças. (Foto: Reprodução/Instagram)



"A gente quando está nesse processo de emagrecer, uma hora o braço [está] ó, grande. Hoje comi pouco, não estou inchado. Hoje está mais tranquilo", explicou ele, que logo depois publicou um divertido vídeo em que aparece correndo atrás de seu sonho (no caso, o famoso doce).

Com diagnóstico de gordura no fígado, o youtuber de 23 anos resolveu acrescentar exercícios em sua rotina. No último domingo (10), ele postou uma foto no seu Instagram na qual aparece visivelmente mais magro. Ganhou 1,5 milhão de curtidas. Ele não revelou quanto peso perdeu, mas explicou como chegou ao diagnóstico.

"A Luísa [Sonza, sua mulher] foi fazer um check-up e fiz também. A médica disse que meu nível de gordura no fígado estava muito alto e que eu podia ter hepatite e cirrose. Fiquei p* porque bebo pouco para ter cirrose. E também podia evoluir para um câncer. É a pior doença, perdi minha avó para o câncer. Criei vergonha na cara e todos os dias vou à academia", disse.

Whindersson Nunes e a esposa Luísa Sonza. (Foto: Reprodução/Instagram)

Folhapress