Whindersson é romântico até vendo jogo do Brasil

Quem disse que homem é incapaz de demonstrar carinho pela esposa quando está rolando futebol na TV? Esse não é o caso de Whindersson Nunes, por exemplo.

Apaixonado, o youtuber fez questão de assistir à vitória do Brasil sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia com Luísa Sonza vestindo uma camisa super romântica.

(Foto: reprodução/Instagram)



Em foto publicada por ele no Instagram enquanto a partida das oitavas de final ainda rolava, os dois aparecem lado a lado no sofá. Na camisa dele está escrita a sílaba LO e, na dela, VE. Ou seja, LO + VE = LOVE, amor em inglês.

“Se não for para torcer assim eu nem torço”, escreveu Whindersson Nunes na legenda da publicação.

