Whindersson, em mensagem a Luisa: 'meu Deus, esse cara vai me matar'

A cantora Luisa Sonza decidiu se manifestar publicamente sobre a confusão envolvendo seu marido, o humorista piauiense Whindersson Nunes, e o humorista alagoano Carlinhos Maia.

Em seu perfil no Instagram, Luisa diz que recebeu uma mensagem do marido em que ele fala: "estão te perseguindo, não deixa isso acontecer, meu Deus, esse cara vai me matar".

Desde que a briga entre os dois influenciadores digitais ganhou repercussão nacional, na tarde da última quinta-feira (24), Carlinhos Maia já perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Ainda na quinta, no início da noite, o alagoano postou uma foto em que aparece com Whindersson e Tirulipa, pedindo desculpas ao piauiense, mas por volta das 20 horas ele decidiu desativar o perfil.

No post feito por volta das 15 horas desta sexta, Luisa fala de uma ocasião em que ela estava reunida com Carlinhos e um grupo de pessoas e, logo após deixar o local, o comediante alagoano teria dito: "fiz minha falsidade do dia", supostamente referindo-se à sua relação com a cantora.

Luisa também fala que Carlinhos nunca pediu para que ela fosse madrinha do seu casamento com Lucas Guimarães, e diz que ficou sabendo "pela internet" que teria sido convidada.

"Inclusive, até começar a sair nos Instagram (sic) de fofoca, achei que só o Whindersson seria padrinho, até porque eu mal conhecia eles dois [Carlinhos e Lucas]. Conhecia ele como qualquer esposa conhece o colega de trabalho do seu esposo. Tentem entender dessa forma."

Luisa também diz que "fica feliz vendo o casamento de qualquer pessoa", mesmo que não seja seu amigo. E revela que já foi atacada em mais de uma ocasião pelo humorista Carlinhos. Ele, inclusive, teria pedido desculpas a ela durante uma festa da cantora Anitta, mas posteriormente teria voltado a atacá-la - conforme esposa a mulher de Whindersson.

Ela ainda diz que "nunca" falou mal de Carlinhos para nenhum "amigo próximo", e reconheceu que Whindersson realmente não se dava bem com o alagoano. Segundo Luisa, seu marido tinha "muitos e muitos e muitos motivos" para isso, os quais ela preferiu não revelar.

Luisa Sonza diz ter ficado perplexa com "tamanha imaginação" de Carlinhos Maia, por tê-la envolvido "do nada" na história criada por ele.

Ela ainda se queixa que o humorista de Penedo "não foi capaz sequer de pedir desculpas" para ela. E afirma que, se antes a informação de que ela não ia com a cara dele era uma inverdade [divulgada por sites e perfis de fofoca nas redes sociais], agora isso "virou uma verdade".

Luisa ainda lamenta que Carlinhos tenha "zombado" da doença do seu marido [depressão], e diz que o quadro de Whindersson piorou por conta da atitude do alagoano.

E conclui: "Eu NÃO VOU (sic) deixar esse cara matar meu marido, não vou ficar calada porque o Whindersson não merece isso. Eu tô com meu marido até o fim e eu movo montanhas se precisar por ele. Podem até me atacar, agora, atacar meu marido, ainda mais no momento que ele tá vivendo, meu anjo, não se meta comigo mexendo com minha família. Eu sou MUITO de boa, aguento porrada TODO DIA, mas com meu marido, meu amor, NÃO, apenas NÃO."