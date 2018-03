Waack conta como reagiu ao saber de vídeo vazado e diz que foi mal interpretado

William Waack apareceu pela primeira vez na televisão desde o dia 8 de novembro, quando vazou um vídeo dele com uma “suposta” fala racista. Na noite desta segunda-feira (5), o jornalista deu entrevista para o “Programa do Porchat”, na Record, e voltou a falar sobre a polêmica declaração.

“Eu tomei uma puta de uma porrada. Claro que tem que tomar uma porrada, só que eu estava brincando e cochichando com um amigo. Eu não consigo me lembrar [do que aconteceu no momento da gravação], porque eu sou terrivelmente piadista. Eu sempre botei apelido nas pessoas e sempre tirei sarro de tudo”, afirmou o ex-apresentador da Globo, que foi afastado da emissora após o vídeo.



William Waack falou pela primeira vez na TV sobre vídeo vazado e saída da Globo. Foto: Reprodução/Edu Moraes / Record

No talk show, Waack ainda lembrou de um caso em que brincou no estúdio e até se chamou de “vampirão”. “Eu fazia piada comigo mesmo, antes do programa entrar no ar, e o pessoal do estúdio ficava: ‘Alemão, esse negócio vai vazar’. Eu fazia todo esse tipo de piada, que era esse tipo de situação. Eu sempre fui um tremendo gozador, irreverente”, explicou ele.

“Aquilo era um ambiente privado onde eu estava cochichando no ouvido de um amigo, que, aliás, nem entendeu direito o que era, como eu realmente também não sei”, acrescentou sobre a declaração feita nos bastidores de uma entrada ao vivo. “É uma piada idiota, contada completamente sem nenhuma intenção.”

Ao ser questionado sobre arrependimento, o jornalista garantiu que sim: “Óbvio, sou um cara normal. Eu falo palavrão, falo coisas fora de hora. O nível de hipocrisia disso tudo é fenomenal. Eu não acho que o vídeo em si tenha sido o grande problema, mas sim decisões e reações que ocorreram após o vídeo”.

Reação com “sangue frio”

Waack também contou sobre como reagiu ao saber do vazamento do vídeo. “Não lembro como chegou para mim. Eu tenho um sangue frio muito forte em situações de risco, porque durante muitas vezes eu fui o encarregado de cobrir situações de risco e eu estou acostumado há muitos anos a trabalhar com adrenalina. Então, lidar com adrenalina é uma coisa tranquila para mim”, afirmou.

O apresentador confirmou ainda que vai comandar um programa na internet e que não se sente “demitido”. “Me sinto livre de um peso, porque durante 48 anos fui empregado de alguém e agora vou ser dono do próprio nariz”.

