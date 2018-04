Vivian Amorim estreia no Vídeo Show e fãs vão ao delírio

Após anunciar que faria parte da equipe do Vídeo Show, Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17 estreou no programa vespertino da Globo nesta quinta-feira (26). Depois de se destacar como repórter da temporada do BBB 18, foi com entrevistas que a ex-sister fez sua primeira aparição.

Ela conversou com os atores Mariah Rocha e e Johnny Massaro no quadro "Teste de Amizade". Os dois atores aturaram juntos em "Malhação" de 2007 a 2009 -além de estarem juntos em "Deus Salve o Rei"- e Vivian fez uma brincadeira para saber o quanto cada um conhecia do outro.

Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, os fãs de Vivian foram ao delírio com a estreia dela no programa, e colocaram o assunto entre os mais comentados no twitter.

Fernanda Keulla, vencedora da 13ª edição do BBB, também foi contratada para integrar a equipe do programa vespertino e expressou a sua felicidade nas redes sociais. "Vamos com tudo, gente!", comemorou ela. Ela também fez sua estreia nesta quinta, em outra matéria bem gravada.

No programa, cujo diretor é José Bonifácio Brasil de Oliveira, popularmente conhecido como Boninho, Vivian Amorin e Fernanda Keulla serão repórteres da atração que fala sobre os bastidores das produções da Globo. A estreia das duas acontece já nesta quinta-feira.

Folhapress