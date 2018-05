Vida de Sílvio Santos vai virar filme

A incrível trajetória de Silvio Santos, que de menino pobre e camelô virou o maior comunicador do Brasil, com fortuna estimada em R$ 2,5 bilhões, vai virar filme. Os direitos de Silvio Santos: A Biografia, livro de Marcia Batista e Anna Medeiros, foram comprados pela produtora Paris Entretenimento, que vai levar para os cinema a história de Silvio. A previsão é de que a produção do longa comece em junho, com escolha de diretor, roteirista e elenco. As filmagens devem ocorrer apenas no início de 2019.

Silvio Santos (Foto: Divulgação/SBT)



A cinebiografia de Senor Abravanel, o verdadeiro nome do apresentador, vai seguir o livro, para o qual as autoras entrevistaram famosos e anônimos que convivem ou conviveram diariamente com ele, de nomes da TV a seguranças. A trama também aborda a vida em família de Silivo e momentos traumáticos como o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel, em 2001.

Produtora de filmes como D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, Carrossel 1 e 2 e Meus 15 Anos, a Paris Entretenimento tem outros sete longas de ficção já em andamento: O Doutrinador, filme de super-heróis com estreia prevista para setembro; as comédias Minha Irmã e Eu, com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, e Dois Mais Dois; o infanto-juvenil Adeus Inocência, que junta Maísa Silva e Larissa Manoela no elenco; o infantil Detetives Do Prédio Azul 2; Tudo Bem no Natal Que Vem, previsto para as férias de fim de ano; e Meu Nome É Gal, cinebiografia da cantora Gal Costa.

Quem