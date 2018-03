Vestido de noiva de Luísa Sonza tinha 45 kg e 8 mil cristais

Noiva do dia, a cantora Luísa Sonza, que se casou nesta quarta-feira (28) com o YouTuber Whindersson Nunes, em Alagoas, usou um look avaliado em R$ 165 mil para subir ao altar da capelinha em São Miguel dos Milagres onde disse "sim" ao amado. Só o vestido da estilista Lethicia Bronstein tinha 8 mil cristais Swaroviski bordados, mas, ao contrário do que as fotos sugerem, o longo não tinha renda alguma. Ele é resultado de um patchwork de vários tipos de bordado em 3-D, montado em cima de tule francês, criando a impressão de rendado nas imagens. Com isso, a peça pesava 45 quilos - Luísa tem apenas 1,60 metros.



Luísa Sonza no seu casamento com Whindersson. (Foto: Reprodução/Instagram)

Para dar aquele brilho a seu visual, Luísa usou joias desenhadas pela estilista para a coleção Laces da grife Brumani, inspiradas, coincidentemente, em rendas. "As peças são feitas em pérolas e diamantes brancos e chocolates. Ela é a primeira noiva a se casar com a joias da coleção. Estou muito feliz. É uma delícia poder vestir a noiva por completo, porque assim o look fica todo em harmonia", explicou Lethicia.



Casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Tanta exclusividade, claro, tem seu preço. As joias que Luísa usou - a aliança de ouro rosa com diamantes, os brincos de diamantes chocolate e a presilha de cabelo em diamantes brancos e pérolas - somam R$ 115 mil, sendo par de brincos de R$ 55.227 e a presilha de quartzo rosa é avaliada em R$ 28.426. Os outros R$ 50 mil ficaram por conta do vestido.

Além de usar um luxuoso vestido com um decote em V cheio de aplicações para a cerimônia, a cantora escolheu um modelito esvoaçante de renda chantilly e chiffon de seda com hot pants de renda para a festa. Whinderson também trocou o seu figurino após o religioso.



Vestido de Lethicia Bronstein que Luísa Sonza usou em sua festa de casamento (Foto: Divulgação)

Casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes. (Foto: Reprodução/Instagram)



Casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes. (Foto: Reprodução/Instagram)



Casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes. (Foto: Reprodução/Instagram)



Quem