'Um marco na história do cinema', diz Tom Hanks sobre Toy Story 4

A animação Toy Story 4, que deve estrear em junho do ano que vem, mantém sua equipe estrelada de dubladores com as vozes de Tom Hanks (xerife Wood), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) e, ainda, as inéditas participações de Patricia Arquette e Selena Gomez. O elenco garante que o longa tem um final "extremamente emocionante".

Em entrevista ao The Tonight Show Starring, de Jimmy Fallon, o ator Tim Allen disse que os momentos finais da animação são de partir o coração. "Tom Hanks disse melhor, é claro que ele sempre fala melhor... Mas a última cena do filme, eu nem consegui superar isso", disse o ator a Fallon.

Tom Hanks já havia dito em uma entrevista a uma rádio americana que a cena será "um marco na história do cinema". Ele até teve dificuldades de encarar a equipe durante a dublagem. "Nas gravações de Toy Story, os dubladores ficam em uma sala com a equipe que criou o filme. Mas no meu último dia, precisei ficar de costas para eles porque, normalmente, você está olhando pra eles e eles para você, assim podem comentar o que acharam. Mas dessa vez, eu não quis ficar olhando para ninguém e eles fingiram que eu não estava ali."

Durante a entrevista na TV, Allen também adiantou um pouco a história da animação. "Woody sempre foi confiante sobre seu lugar no mundo, e que sua prioridade é tomar conta de sua criança, seja Andy ou Boonie. Mas quando Boonie acrescenta um brinquedo relutante chamado Forky a seu quarto, uma aventura de viagem pela estrada ao lado de velhos e novos amigos mostrará a Woody quão grande o mundo pode ser para um brinquedo".

Josh Cooley dirige o filme que tem roteiro de Stephany Folsom. A direção da animação seria de John Lasseter, que foi afastado da Pixar após acusações de comportamento inapropriado. Ele foi acusado de assédio sexual.

Folhapress