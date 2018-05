TV Globo define estreia da nova atração de Angélica

A TV Globo já definiu o mês do retorno de Angélica à emissora. A nova atração da esposa de Luciano Huck irá ao ar pelo canal em setembro.

Foto: Divulgação/TV Globo

De acordo com o jornal "Agora S. Paulo", embora a data não seja oficialmente confirmada, a ideia do canal é ter a loira no ar daqui a pouco mais de três meses.

Para quem não sabe, o "Estrelas" - comandado pela famosa por 12 anos - chegou ao fim em 28 de abril. Agora, a emissora planeja exibir um programa musical na mesma faixa horária comandado por Fernanda Souza e Luan Santana.

Famosidades