Lais Ribeiro, 27 anos, chegou à quadra de basquete, no Brooklyn, em Nova York, toda sorridente e sem o agente – coisa difícil de acontecer quando lidamos com personalidades. Debaixo de sol, a modelo topou tudo para a capa da Marie Claire de junho. Até o mega rabo de cavalo pesadíssimo por conta do aplique ela tirou de letra. Se divertiu! Na hora do almoço, a equipe rumou para um restaurante de comida brasileira. Saladinha? Que nada! Ela mandou ver um pratão de feijoada.

Top piauiense Laís Ribeiro relata racismo em Milão: 'Negras suficientes'. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Lais é assim: sem frescura. E foi com essa desenvoltura toda que bateu um papo com a gente sobre assuntos sérios, como quando teve seu passaporte “escondido” por outras modelos e sobre o preconceito no mundo da moda, principalmente na Itália. “Há 4 anos não vou à Milão. Eles falaram: não precisamos de você, pois já temos negras suficientes”, disse.



Em vídeo, a modelo também fala de seu filho, 10 anos, que morou por cinco longe dela, e de como a família a apoiou depois de engravidar ainda na adolescência de seu primeiro amor. “Hoje ele corrige o meu inglês”, ri. Dê o play e confira essas e outras histórias.



História

Dona de uma silhueta curvilínea que a alçou ao posto de uma das mulheres mais sexy do mundo pelo respeitado ranking do site models.com, Lais nasceu em Miguel Alves, cidade rural de 33 mil habitantes a 112 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. É a caçula de três filhos de uma professora primária, Socorro Oliveira, e de um técnico de máquinas da Coca-cola, José Ribeiro de Oliveira. Aos 2 anos, foi viver com a família em Brasília: a mãe havia passado em um concurso público para lecionar na cidade-satélite de Ceilândia.

. Embora a infância traga lembranças felizes – como a de pintar a rua em época de Copa do Mundo –, a vida dentro de casa não foi das mais simples. Os pais se separaram quando Lais tinha 13. Junto à irmã, decidiram voltar a viver no Piauí com a avó materna. O irmão ficou com a mãe, em Brasília. “Não lembro de quase nada deste período. Sei muito do que aconteceu pelos meus irmãos [Letícia, hoje com 29 anos, e Leonardo, 31], meus melhores amigos até hoje”, lembra.



