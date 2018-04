Thiago Fragoso passa bem após cirurgia para retirar nódulo dos rins

O ator Thiago Fragoso, 36, se afastou das gravações de "O Outro Lado do Paraíso" para um procedimento cirúrgico. De acordo com a assessoria do ator, ele retirou um nódulo dos rins, passa bem e deve retornar em breve ao trabalho.

"Gostaríamos de agradecer em nome do ator Thiago Fragoso por todo carinho que tem chegado até ele. Aproveitamos para informar em primeiro lugar que Thiago encontra-se bem e descansando. O ator aproveitou os dias que não grava para realização de exames, onde foi constatada a necessidade de se submeter a uma cirurgia nos rins para retirada de um nódulo.

Foto: Reprodução/Instagram

Estamos muito felizes em dizer que o procedimento realizado pelo Dr. Arie Carneiro foi um sucesso e que Thiago poderá em breve retornar as suas atividades, o que inclui gravar a novela 'O Outro Lado do Paraíso'", disse a assessoria em comunicado nesta segunda-feira (23).

A Globo informou nesta tarde que "o cronograma de gravação de 'O Outro Lado do Paraíso' foi alterado para preservar a trama do personagem, e segue sem perdas para a história. A expectativa e a torcida é para que o ator volte em breve ao trabalho".

Na madrugada da última sexta-feira (20), Thiago chegou a postar vários vídeos no Instagram e, no último deles, comemorava a volta para casa depois de um dia intenso de gravações nos Estúdios Globo. "Acabou por hoje! Hora de voltar para casa e descansar".

O UOL apurou que, há um pouco mais de um mês, o ator passou a se queixar diariamente de dores nas costas, nos bastidores da novela, e que teria anunciado a intenção de procurar um médico. "Nos últimos dias, ele estava muito calado e não comentava mais sobre as dores", revelou um membro da equipe da trama de Walcyr.

Folhapress