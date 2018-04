Theo Becker lamenta não protagonizar 'Jesus' e diz ser perseguido na Record

Desde que a Record anunciou que sua próxima novela será contando a vida de Jesus, o ator Theo Becker passou a batalhar para ser o escolhido para viver o protagonista. Em seu Twitter, chegou a dizer que tinha garantias divinas do sucesso da trama com ele na liderança do elenco. "Deus me garantiu que começaremos a primeira semana com 24 pontos no ibope, no segundo mês chegaremos a 32", falou ele.

Porém, a notícia de que o papel foi para Dudu Azevedo frustrou e muito Theo. Nas redes social, ele compartilhou várias postagens de fãs lamentando não ser ele o escolhido, contou que não estará na produção nem mesmo com outro personagem e afirmou que a trama não terá uma boa estreia.

"Não estarei nessa produção. Desejo sucesso, pois quando a ira e fúria do público vir à tona não quero estar na pele de ninguém envolvido. Vou para outra produção, teatro, YouTube e ser feliz, a perda não será minha, a estreia vai ser menor que de 'Apocalipse' e na terceira semana 8 pontos", garantiu.

Em outra postagem, ele contou que é perseguido por um diretor da emissora. "Nem teste eu fiz. Depois de toda entrega por dias e madrugadas estudando, está na hora de eu me valorizar um pouco e tirar meu time de campo onde não sou bem vindo desde que Herval Rossano faleceu e um novo diretor que chegou depois de mim me persegue até hoje comandando a todos", falou ele, que fez sua estreia no canal em "A Escrava Isaura", em 2004, dirigido por Herval, que morreu em 2007.

Na emissora, Theo ainda atuou em "Prova de Amor" (2005) e "Os Mutantes" (2007 e 2008), ambas dirigidas por Alexandre Avancini. Em 2009, participou do reality show A Fazenda, no qual saiu como grande vilão. Em 2017, foi chamado para a segunda edição do Dancing Brasil, disputa de dança comandada por Xuxa Meneghel. Porém, teve que deixar a competição após sofrer uma lesão. Pouco tempo depois, Theo apagou as duas mensagens.

Folhapress