The Weeknd e Bella Hadid são vistos aos beijos

The Weeknd e Bella Hadid foram juntos ao festival de música Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os pombinhos foram vistos aos beijos durante um show do evento, no último domingo (15).

Segundo o site "Us Weekly", os famosos trocaram inúmeros carinhos enquanto a atriz estava sentada no colo do músico.

Foto: Reprodução/Instagram

"Eles estão 100% juntos novamente", contou fonte próxima aos artistas.

The Weeknd e Bella, vale lembrar, se separaram em novembro de 2016, após dois anos de relacionamento.

