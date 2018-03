The Big Bang Theory | Elenco presta tributo a Stephen Hawking

O elenco de The Big Bang Theory prestou uma homenagem ao físico Stephen Hawking, que morreu na noite da última terça-feira (13) aos 76 anos de idade. Hawking participou de diversos episódios da série, incluindo na última estreia de temporada, que aconteceu em setembro.

Em um post no Twitter, The Big Bang Theory escreveu: "Em memória a Stephen Hawking. Foi uma honra tê-lo recebido em The Big Bang Theory. Obrigado por nos inspirar e inspirar o mundo".

Conhecido como uma das mentes mais brilhantes e citadas do meio científico, Hawking foi autor de mais de 14 livros e teve sua história contada em 2014 por meio do filme A Teoria de Tudo — que inclusive venceu um Oscar em 2015.

Aos 21 anos, ele também foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que lentamente causa a morte das células nervosas responsáveis por todos os movimentos do corpo. No Brasil, o canal pago Warner Channel se encarrega da transmissão de The Big Bang Theory.

Omelete