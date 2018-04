Thaynara OG fala da sua estreia como youtuber

Do Snapchat ao Instagram à Televisão ao YouTube. Conseguir traçar uma rota de sucesso da carreira de Thaynara OG parece quase impossível, já que a maranhense de 25 anos parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se abrir o aplicativo de vídeos Snapchat, ela é um fenômeno. Na televisão, é figurinha carimbada nos programas do canal GNT. E, agora, depois de inúmeras participações em vídeos de amigos famosos, ela estreia seu primeiro canal oficial no YouTube. A iniciativa faz parte de uma parceria com a VIU, empresa de conteúdo digital da Globosat, que aposta em influenciadores digitais para atrair o público nessa era da internet.



Batemos um papo bem bacana com Thaynara OG sobre o lançamento do canal e o que podemos esperar dos seus vídeos. Confira abaixo e os primeiros vídeos do canal:







Você já é bastante conhecida nas redes sociais. Já tinha planos para virar YouTuber?

Há dois anos eu surgi no Snapchat e desde o início eu sempre senti a importância de estar presente em todas as plataformas, então o YouTube já era um plano antigo. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, para você entrar no YouTube tem que ter frequência, tem que ter um planejamento. Nesses dois anos tudo aconteceu muito rápido, muito corrido. Então foi um plano que ia adiando porque ainda não estava preparada. E agora, com a estrutura da VIU para filmar e editar, por exemplo, me sinto pronta para ter esse canal e postar no mínimo dois vídeos por semana. Sempre entendi a importância de estar presente em todas as redes sociais. Inclusive meus seguidores já cobravam isso desde que meu nome surgiu no snapchat.

Como surgiu o convite para fazer parte do VIU Hub com o Canal da Thaynara OG?

Surgiu junto com o convite para fazer parte do casting da GNT. A VIU cria o conteúdo digital para a Globosat, então a gente começou o primeiro trabalho com o “Minha Vida é KIU”, que é um conteúdo que vai para o canal do YouTube do GNT e também com pílulas para a TV. E desde que fechei com a VIU para o Minha Vida é Kiu, já tinha planos deles cuidarem do meu canal.

Thaynara OG (Foto: Instagram)

Você já participou de entrevistas em canais de outros YouTubers… pegou dicas com eles ou essa coisa de ter o próprio canal veio naturalmente?

Era um desejo antigo, só que eu não me sentia pronta. Entendo que você não pode entrar de qualquer jeito no YouTube para ser mais um. É preciso planejamento para ter uma frequência e o seu canal se tornar relevante. Sempre entendi a importância de estar no YouTube e meus amigos que tem canal sempre me incentivaram muito, falando que é uma das plataformas mais importantes hoje da internet. Então meio que reforçou o pensamento que eu já tinha. Eles me incentivaram muito, inclusive no sentido de divulgar. Do tipo “Ah, quando você criar o seu vamos fazer Collab, vou te dar uma força na divulgação”. Então esse apoio me ajudou muito.

Você já fez filme, participou de um monte de programas de TV, está chegando ao YouTube… pensa em seguir carreira em novelas?

Hoje eu sou uma pessoa de mente aberta. Se essa pergunta fosse feita para a Thaynara de dois anos atrás, provavelmente responderia que não. Mas hoje seria um caso a ser pensado. Eu tenho a mente aberta porque foi me abrindo novas possibilidades que eu descobri que gosto de fazer. Por exemplo, nunca me imaginei na TV por ser muito tímida e achar que era muito diferente da internet. Mas hoje, por ter me permitido, ter me testado, é uma coisa que amo fazer. Então novela é uma possibilidade que eu não descarto. Acho importante ter a mente aberta para tudo, porque é assim que você se descobre.

Como vão ser esses vídeos? Vão falar sobre sua vida ou vão focar em moda e beleza? Qual vai ser o conteúdo?

O conteúdo é entretenimento mesmo. Alguns quadros já são fixos, como o FAQ Amoroso e o Dicionário da Thay. Tem algumas tags que a gente dá algum toque diferente. Tem uma tag que todo canal tem, que é aquele 50 Fatos Sobre Mim. Vou fazer sobre a família OG e sempre dando um toque especial na edição para ter algum diferencial no canal. Além disso, as Collabs são um grande diferencial e é um tipo de formato que eu não fazia nos stories. Já gravei com o Depois das Onze, Boca Rosa e Whindersson Nunes. Então o conteúdo é mesmo entretenimento. Moda e beleza já acho um pouco mais difícil porque já não sei me maquiar. Imagina ajudar os outros? (risos)

O que mudou na vida da Thaynara OG depois da fama?

A rotina foi o que mais mudou. Antes era uma rotina 100% em São Luís, todo dia. Eu sabia cada passo que ia fazer no meu dia. Hoje, não. Minha vida é indefinida, todo dia é diferente. Passo menos tempo em casa e viajo muito. Então a principal coisa que mudou mesmo foi a rotina.

O que você espera atingir profissionalmente com o canal?

Sou muito grata ao Snapchat porque foi lá que o meu nome surgiu. Meu objetivo hoje é me estabelecer em todas as redes sociais. Surgi no snap e foi a partir de lá que criei meu público no Instagram, Twitter e Facebook. Hoje quero criar esse público no YouTube e ser vista como uma criadora de conteúdo 360º, que está em todas as plataformas. Então meu objetivo profissional com o YouTube é me estabelecer também por lá e ser um canal de comunicação e interação com os inscritos. Quero me firmar mesmo em todas as plataformas da internet e com o YouTube esse ciclo se fecha, pois já estava em todas as outras redes sociais.

Monet