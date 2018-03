Thammy Miranda e Andressa Ferreira se casam em Las Vegas

Esta sexta-feira (16) foi dia de comemorar união. Thammy Miranda e Andressa Ferreira se casaram em Las Vegas, de acordo com vídeo divulgado pelo Multishow. Nas imagens, Gretchen, mãe do noivo, aparece reunida com familiares em um restaurante em São Paulo para acompanhar o casamento por transmissão ao vivo pela internet.

A celebração da união ocorreu em uma famosa igreja de Las Vegas, a Little White Wedding Chapel, segundo o canal. Por lá já passaram casais como Demi Moore e Bruce Willis, Frank Sinatra e Mia Farrow e até Britney Spears com o amigo de infância Jason Alexander.

Embora não tenha participado da cerimônia, a rainha do rebolado explicou no vídeo que o casamento e a comemoração da família, em São Paulo, serão transmitidos no reality Os Gretchens, que estreia no dia 23 de abril no Multishow. Neste sábado (17), a também rainha dos memes se apresenta com a cantora americana Katy Perry na capital paulista.

'MEU MACHO, SIM!'

Mulher de Thammy Miranda, Andressa Ferreira pediu respeito em uma publicação em sua conta do Instagram na sexta-feira (9). "Meu macho siim! Abra sua mente! Desconstrua seu padrão mental retrógrado! Respeito, passe adiante. Sextouuuuu!!!", escreveu Andressa, em foto com Thammy tirada em um elevador.

Na quinta (8), o filho de Gretchen publicou foto registrada antes de realizar a transição de gênero e rebateu os seguidores que o homenagearam pelo Dia Internacional da Mulher em tom de desabafo. O casal assumiu o relacionamento por meio de um post no Instagram, em dezembro de 2013.

