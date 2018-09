Thammy Miranda completa 36 anos e ganha homenagem de Gretchen

Thammy Miranda comemora 36 primaveras nesta segunda-feira (3) e ganhou logo no início da manhã uma homenagem super especial da mamãe coruja, Gretchen, nas redes sociais. A eterna rainha do bumbum publicou uma foto com o filhão em seu Instagram e caprichou ao relembrar o nascimento do herdeiro na legenda que acompanhou o clique.

Foto: Reprodução/Instagram

“Há exatamente 36 anos eu tinha as primeiras contrações. Sentia as primeiras emoções do momento mais incrível que uma mulher pode ter. Eu te esperei cada minuto. Estava ansiosa pra ver esse rostinho. Era meu primeiro tesouro chegando. E vc nasceu lindo!!!”, escreveu Gretchen.

Em seguida, a cantora contou como desenvolveu seu papel de mãe com a ajuda de Thammy. “Olhos verdes brilhantes me conquistando cada segundo. Aí veio a primeira mamada. A primeira papinha. O primeiro dentinho. Com vc eu vivi todas as primeiras emoções de ser mãe, Thammy Miranda”, acrescentou.

Foto: Reprodução/Instagram

Por fim, demonstrou orgulho por quem o filho se tornou e não deixou de fazer um pedido muito especial a ele. “Aí o tempo passou. Vc cresceu e se tornou esse homem forte, sensível,determinado e doce, amigo e companheiro e tudo o mais que uma mãe deseja de um filho. Parabéns meu amor. Meu anjo. MEU PORTO SEGURO. TE AMO PRA SEMPRE. Só prometa uma coisa: SEJA SEMPRE FELIZ. Felicidades. Sucesso e saúde. Te amooooo”, concluiu.

Nos comentários, o filhão fez questão de agradecer a declaração de amor e aproveitou para também elogiar a mãe. “Você é minha referência e com você que aprendi a ser feliz sempre!!! Não tem como sermos diferentes tendo você como mãe! Meu melhor presente ganhei no dia que nasci… você! Te amo”, respondeu Thammy Miranda.

RedeTV!