Thammy e Bruna Linzmeyer posam na Parada LGBT de Nova York

Thammy Miranda e Andressa Ferreira encontraram a atriz Bruna Linzmeyer e a namorada, Priscila Visman, na Parada do Orgulho LGBT de Nova York, nos Estados Unidos, realizada no domingo (24).

O registro do momento foi compartilhado pela companheira de Thammy no Instagram. “Juntos somos mais fortes! Pride NY #loveislove”, escreveu na legenda.

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Linzmeyer também publicou uma foto do encontro em seu Insta. “Me arrepia cruzar olhares com as fanchas nesses dias que rondam a parada lgbtqia+ aqui em NYC. Me alegra encontrar as fanchas sempre, em qualquer lugar. A troca de sorrisos, um ‘tamo junta’ no olhar, a sensação de pertencimento que dá coragem, amor, esperança. ver a comunidade lgbt+ na rua, pertencendo, dançando, celebrando nossas vidas é muito, muito bonito. E mais bonito ainda é ver tudo isso com essa trupe da foto - que honra estar entre vcs. Que f*** ver junto e caminhar junto”, destacou no texto que acompanhou o clique.

Foto: Reprodução/Instagram





RedeTV!