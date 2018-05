Thaeme, dupla de Thiago, revela que sofreu aborto

Thaeme Mariôto, dupla do cantor Thiago, revelou em seu Instagram que sofreu um aborto. Na segunda-feira (21), a cantora sertaneja havia confirmado que estava grávida do primeiro filho com o empresário Fábio Elias, o Da Lua.



"Acredita em anjo? Pois é, ela agora virou o nosso! É com grande tristeza e susto que infelizmente comunicamos que nosso anjinho não resistiu aos três primeiros meses! Recebemos a triste notícia que seu coraçãozinho parou de bater, sem explicações médicas até agora, sem sinais, sem avisar ... Nós já sabíamos quão frágil é uma gestação nas 12 primeiras semanas, por isso a gente gostaria de ter aguardado esse tempo para contar a todos...enfim, fugiu do nosso controle", escreveu Thaeme em um post na madrugada desta quarta-feira (23).

Thaeme e o marido, Fábio Elias: casal está à espera do primeiro filho (Foto: Reprodução/Instagram)



"Receber a notícia da perda um dia depois de ter anunciado a glória para todos foi muito mais difícil... Deus sabe o que faz e a nossa fé e confiança nEle sempre será maior que toda tristeza que sentimos na nossa alma nesse momento".

"Uma dor que somente quem já passou por isso pode entender. Seguimos em frente acreditando e buscando fé nos refezes da vida, confesso que não é fácil, sou humana e estamos abalados. Vou confiar que Ele sabe de todas as coisas! Obrigada pela torcida, pelo respeito e pelo amor! Talvez a notícia veio antes da hora justamente para eu ter o carinho de vocês nesse momento! O sonho continua e agora com um anjo especial cuidando da gente. Nosso anjo iluminado que carrega um pedacinho meu."

Na terça-feira (22), Thaeme postou uma série de vídeos em seu Instagram afirmando que o primeiro filho nasceria pouco antes do Natal e que iria compartilhar dicas de maternidade em seu canal no Youtube. A cantora também havia lamentado que a notícia da gravidez foi divulgada antes dos três primeiros meses de gestação. "Ossos do ofício, acabou saindo um pouquinho antes do que eu gostaria, mas tá tudo bem".

Fábio Da Lua, marido da cantora, não citou o aborto, mas compartilhou a mensagem: “Deus não faz nada antes nem depois. Ele age na hora certa”. Em seguida, recebeu o apoio dos amigos e seguidores na rede social.

G1