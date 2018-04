Tati minimiza erro de português em tatuagem

Tati Quebra Barraco conversou com o EXTRA nesta terça-feira e falou sobre a polêmica tatuagem que fez na costela com um erro visível de português. A funkeira afirma que não ficou abalada com a repercussão do caso e aproveitou para pedir aos internautas que não crucificarem o tatuador responsável.

"O menino está mal, estão crucificando ele. Ele tem apenas 18 anos e está começando a carreira agora e não é nem daqui. Acho desnecessário o que fizeram. Quem nunca errou uma letra, trocou o 's' pelo 'i'?", defende ela.

A cantora disse que pretende corrigir a tatuagem e conta que aconselhou o tatuador a não se importar com as críticas.

"Não posso corrigir porque está recente, mas depois a gente vai corrigir. Sou da mídia e entendo essas notícias sobre mim e não me abalo. Só que é o menino que está sendo prejudicado, né?. Ele me manda mensagens triste, eu falei para ele: mais crucificado do que eu fui quando perdi o meu filho?".

Entenda a polêmica

Tati Quebra Barraco tatuou na costela o refrão de uma música gospel que cita um trechinho bíblico extraído do Salmo 91. O desenho chamou atenção dos internautas pela falta de pontuação e acento (no caso do "verás") e também por um erro visível de português. No lugar de "mas" está escrito "mais" (repare no início da quarta frase).

"O Salmo é lindo. Mas os erros de pontuação e esse "mais" são inaceitáveis em algo que não terá correção", escreveu uma seguidora da artista. "A gramática deixou muito a desejar, uma pena", lamentou outra. "Esse 'mais' não tem 'i'. É 'mas'! Tatuador precisa se ligar, não dá pra passar a borracha", comentou mais uma.

O texto foi tirado da música da música "Prioridade", da cantora gospel Midian Lima, e diz: "Filho, enquanto Eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu o teu Deus!".



Extra