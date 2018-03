Stranger Things é a série da Netflix mais pesquisada no Brasil; veja o top 5

Uma pesquisa conduzida pela SEMrush concluiu que Stranger Things é a série da Netflix mais pesquisada em sites de busca pelos brasileiros. Contando com diversos sites como Google e Bing, a série já foi pesquisada mais de um milhão de vezes nos últimos seis meses.



Foto: Reprodução/Netflix/Youtube

Em segundo lugar, com 726 mil buscas em seis meses, ficou 13 Reasons Why e, em terceiro, com 239 mil, Black Mirror. Em quarto e quinto lugar ficaram Narcos e House Of Cards, com 221 mil e 190 mil pesquisas, respectivamente.

A terceira temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia divulgada. A Netflix tem todos os capítulos anteriores disponíveis no catálogo.

Omelete