STJ nega recurso e exclui Antonia Fontenelle de herança de Marcos Paulo

De acordo com informações do UOL, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o recurso de Antonia Fontenelle em que ela pede reconhecimento como herdeira do diretor da Globo Marcos Paulo, morto após embolia pulmonar em 2012.

“É isso mesmo, a informação procede. No primeiro despacho da ministra, não tivemos uma decisão favorável e vamos recorrer”, afirmou Carlos Sanseverino, advogado da atriz.

Antonia Fontenelle tenta ser reconhecida como herdeira de Marcos Paulo (Crédito: Reprodução/Instagram)



Posteriormente, Fontenelle fez um desabafo por vídeo em seu Instagram falando sobre o ocorrido e admitindo derrota parcial no caso.

A briga judicial da atriz com as filhas de Marcos Paulo já dura quase seis anos. Em agosto de 2017, ela chegou a ter direito na herança reconhecido em instância inferior. Três desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio decidiram por unanimidade que a apresentadora era herdeira da fortuna.

Ainda segundo o Uol, pouco antes de morrer, o diretor chegou a escrever uma carta garantindo que Antonia teria direito a 60% de seus bens e investimentos. No entanto, o documento não foi reconhecido em cartório e por isso se torna discutível. A herança gira de Marcos Paulo gira em torno de R$ 30 milhões.

Isto É