Sonia Abrão gravou participação no “Luciana By Night”, da RedeTV!, nesta terça-feira (24), e decidiu fazer uma revelação para lá de pessoal. A apresentadora contou que não sente mais vontade de se casar.

“Não tenho mais paciência para acordos, concessões, pensar no outro. Eu sou livre, independente, a vida é minha e é isso que eu quero. Para mim, amor tem prazo de validade porque a vida é movimento”, declarou a Luciana Gimenez.

Foto: Reprodução/Facebook

E continuou: “A gente muda e, de repente, aquilo que nos unia perde o sentido. É aquela coisa, foi bom enquanto durou, mas a gente muda e nossos objetivos mudam também”.

A apresentadora do “A Tarde é Sua”, também da emissora paulista, entregou não ter problema nenhum em se relacionar com homens mais novos. “Já tive amor que bateu na porta da minha casa. Alguém que você não conhece e de repente aparece, e pinta um clima. Não precisa sair por aí para caçar, as pessoas se encontram e, se acontecer, ótimo. Se não, o tesão pela vida me basta”, avaliou.

Sonia Abrão, vale lembrar, já foi casada durante 17 anos com Jorge Damião.

