Solange Couto está curtindo uma espécie de lua de mel com o marido, Jamerson Andrade, em uma ilha de Pernambuco. O casal acaba de reatar o casamento, após quase dois meses separados, e a atriz aproveitou para fazer uma reflexão do atual momento da vida dela com uma foto de biquíni, aos 60 anos.

Solange Couto posa de biquíni aos 60 anos Foto: Reprodução/Instagram



"Sou independente... sou forte... sou firme... sou segura... sou mulher... e tenho um orgulho imenso por tudo isso... mas sou gente... um ser humano também... e às vezes, sou dependente... frágil... assustada... insegura... e quero tanto que nestes momentos minha sensibilidade seja respeitada... e bem cuidada... e acalentada... e compreendida", escreveu a atriz.

Solange e Jamerson, de 30 anos, são casados desde 2009 e haviam se separado em fevereiro. Eles são pais de Benjamim, de 6 anos.

Solange Couto curte lua de mel com o marido após reatar casamento Foto: Reprodução/Instagram



Extra