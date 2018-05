Simone se divertiu ao ler os comentários em seus posts do Instagram feitos por alguns fãs que questionavam se a sertaneja estaria novamente grávida. A cantora usou o seu Stories para desmentir os rumores. "Vi agora os fãs falando: 'A Simone está grávida?'. É não, bebê. É muito sanduíche, muito macarrão, muita comida. É difícil! É comida mesmo, bebê", se divertiu ela.

Simone nega gravidez: "É comida mesmo". (Foto: Reprodução/Instagram)



A morena, que faz dupla com a irmã Simaria, está de férias pela França, na Europa, com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry. A família tem dividido alguns momentos especiais da viagem com os fãs, entre eles o encontro com Neymar, que bateu uma bolinha com o herdeiro do casal.

Doença de Simaria

Em abril, Simone fez jornada dupla e subiu ao palco sem a irmã, diagnosticada com anemia e tuberculose ganglionar. Ela passou a fazer os shows que tinha agendado com a irmã sozinha desde que Simaria ficou internada por cinco dias em um hospital em São Paulo.

No dia 30 de abril, Simone usou o Instagram para falar sobre as férias. "Em maio tem férias. Descansar é preciso! Quase dois anos sem descanso. Agora está chegando a hora de descansar. Depois que a gente voltar tem lançamento para vocês e muita coisa boa", postou na ocasião.



Quem