Desde que Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar, em abril do ano passado, ela e a irmã, Simone, ficaram separadas por um longo período durante o tratamento e, por isso, vários rumores de que as duas desfariam a dupla começaram a surgir. Durante um bate-papo descontraído, as cantoras sertanejas contaram como se sentem quando escutam que elas vão se separar.

"Eu fico muito triste, porque são notícias falsas, que aquelas pessoas que não têm tanto acesso a gente acabam acreditando e gera, naqueles que são nossos fãs de verdade, uma insegurança em seus corações. Isso me deixa muito triste", entregou Simone, sendo complementada pela irmã. "Eu procuro não dar ouvidos a essas fake news. Nossa melhor resposta para esse tipo de boato é o nosso trabalho. Estamos com um DVD lindo para ser lançado em breve, com musicas incríveis. 'Aperte o play' vem aí e isso é o que importa. Essa é a verdade. Somos uma dupla, tampa e panela (risos). Somos irmãs e parceiras de vida", garantiu Simaria.



Simone e Simaria. Foto: Divulgação

Lindíssimas, as irmãs também falaram sobre vaidade e se mostraram bem diferentes nesse sentido. "Eu não sou tão vaidosa, mas não abro mão é de estar com o cabelo arrumado e com uma maquiagenzinha, mínima que seja", contou Simone, admitindo que se sente um mulherão quando está produzida, "com uma bela make". "Eu sou muito vaidosa! Gosto de estar sempre bem vestida, com o cabelo arrumado, de me maquiar, estar antenada em moda... Mas não tenho uma rotina de beleza", confessou Simaria.

Em relação à alimentação, as duas disseram que também têm hábitos diferentes. "Minha alimentação é difícil, amigo! (risos) Na verdade eu amo comer e tenho muita dificuldade em fazer dieta. Exercício então! Às vezes tento me disciplinar e criar uma rotina de exercício, mas eu e a academia não somos muito amigas", contou Simone, que reconhece sentir falta de tudo quando está de dieta. "Fiz um exame recentemente e descobri que tenho intolerância a vários alimentos e, com isso, eles acabam me inflamando internamente. Ultimamente tenho me privado de carboidratos, doces", lamentou.

Simaria contou que sempre foi mais "sequinha", mas nunca deixou de se cuidar. "Procuro me alimentar saudavelmente, fazer minha própria comida, quando dá, e evitar comida muito gordurenta. Já a rotina de treino, quando estamos na estrada, fica mais complicado, mas, ultimamente, até por uma questão de saúde, tenho me disciplinado a malhar mais. Ela ainda contou como está o seu tratamento da tuberculose ganglionar. "Estou bem melhor, graças a Deus. Posso dizer que já estou 90%. O tratamento é muito pesado, com medicações diárias. Tudo isso que passei me fez parar para refletir em tudo, na vida, e principalmente na nossa saúde. Hoje em dia, a nossa prioridade é a nossa saúde. É estarmos bem, porque se o corpo e a mente não estão funcionando direitinho, nada vai para frente", disse.



Foto: Reprodução

Simaria explicou que é muito difícil manter a saúde em dia viajando tanto. "Tanto pela falta de estrutura de muitas cidades que passamos, como pela questão de horário. Tem dias que nos apresentamos tarde e aí acabamos dormindo mal – ou nem dormindo. Isso joga nossa imunidade lá para o pé", observou.

Como em toda família, as cantoras contaram que também brigam. "Nossa relação é ótima. Temos uma parceria e uma cumplicidade maravilhosas, somos amigas. Mas, como todos os irmãos, temos nossas briguinhas, mas que logo se resolvem. O amor entre nós é muito maior que qualquer desentendimento", revelou Simone. "Como a Simone mesmo já disse, nossa relação é maravilhosa. Somos unidas e amigas! Estamos sempre nos falando, preocupadas uma com a outra", completou Simaria.

