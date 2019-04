Simone e Simaria participaram do icônico quadro do Arquivo Confidencial no Domingão do Faustão neste domingo (31) e não conseguiram segurar a emoção. "Foi tão legal, tão especial, eu não imaginava", disse Simone nos Stories.

A cantora relembrou da doença que afastou a irmã Simaria dos palcos e não segurou as lágrimas. "A gente não sabia o que ia acontecer, se volta ou se não volta. Quem estava perto, sabia qual era a situação que ela estava vivendo. Tinha algo dentro do meu coração que dizia que ia dar certo e esse algo era Deus", lembrou Simone.



Simone e Simária. Foto: Reprodução

"Deus cuidou e hoje estamos aqui porque Deus é bom. E ela está aqui: linda, saudável, maravilhosa", festejou Simone. "Depois que a gente passa por essas coisas, a gente valoriza ainda mais a família, tudo que a gente conquista por mais simples que seja. A gente agradece sem parar. Deus quando escolhe as pessoas, ele cumpre a promessa dele", agradeceu Simaria.

Relembre o caso

Em setembro de 2018, Simaria precisou se afastar dos palcos para cuidar da saúde. A cantora enfrentou uma tuberculose ganglionar e chegou a ficar internada após passar mal. Simone seguiu fazendo alguns shows sozinha e depois a dupla entrou em uma pausa. Recuperada, Simaria voltou devagar à ativa e já realizou novos shows com Simone no início de 2019.

Quem Acontece