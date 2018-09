Simone aproveita viagem com marido e local escolhido chama atenção

Simone, da dupla com Simaria, compartilhou no Instagram um clique lindo ao lado do maridão, Kaká Diniz, nesta terça-feira (4). Porém, o que intrigou os seguidores na publicação foi o lugar em que a foto foi realizada: Tulum, no México.

Foto: Reprodução/Instagram

Tudo começou quando a Grécia se tornou alvo das viagens e memes dos famosos. Agora, a cidade mexicana também está sendo visitada pela "coleguinha" e por outro casal: Luísa Sonza e Whindersson Nunes, que já publicaram nas redes sociais uma série de cliques em que aproveitam o local.

“Por que quando os famosos resolvem viajar pra um lugar todos vão para o mesmo lugar e ao mesmo tempo?”, questionou um internauta. “O nome disso é riqueza”, completou outro ao fazer a mesma pergunta.

No Instagram Stories, as celebridades chegaram a se encontrar e a “coleguinha” mostrou detalhes da viagem.

RedeTV!