Simaria segue internada sem previsão de alta: 'Aguardando diagnóstico médico'

Simaria não subiu ao palco da 48ª Expoagro da Itapetininga, em São Paulo, no Recinto Acácio Moraes Terra, na última sexta-feira (13). Segundo Simone, a irmã não pode comparecer ao evento por problemas de saúde. A assessoria de imprensa da cantora explicou que ela está passando por uma bateria de exames para saber os motivos do mal estar: "A Simaria está internada desde quinta-feira (12). Ainda não temos previsão de alta. Estamos aguardando o diagnóstico médico". Além disso, a dupla decidiu tirar férias em maio.

Em outubro passado, Simone também cantou sozinha em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e Joinville, em Santa Catarina. As sertanejas, no entanto, esclareceram o caso em uma postagem nas redes sociais. "Obrigada a toda turma que compareceram aos dois shows na noite de ontem em Curitiba (PR) no Villa Mix Festival e em Joinville (SC), foi lindo demais! Infelizmente a Simaria teve uma infecção alimentar e não pode participar dessas apresentações, mas contamos com a melhora da nossa coleguinha que, se Deus quiser, seguirá cumprindo a agenda de shows normalmente nos próximos dias". Simone ainda tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da irmã: " Ontem fiz os dois shows da noite sem minha bebê, porque ela está dodói... mas semana que vem ela estará de volta aos palcos. Obrigada a todos pela compreensão e carinho".

Sertaneja contraiu infecção aguda e cancelou shows

Já em novembro, Simaria contraiu uma infecção aguda nas vias aéreas superiores e anunciou o cancelamento de seis shows após recomendação médica para que a cantora ficasse em repouso prolongado. Dias depois, ela retomou a agenda. " Já começamos os trabalhos, já estou de volta, estou quase boa, mas quero dizer para vocês que não deixem nada - doença, problemas - e nem ninguém destruir o sonho de vocês. Nunca perca o entusiasmo infantil e tudo será seu. Se alguma coisa te incomoda, fale. Vocês precisam ser verdadeiros para vocês mesmos", falou na época.

Terra