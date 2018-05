Silvio Santos terá sua vida retratada nos cinemas em 2019

Segundo a coluna Telepadi, da Folha de São Paulo, a história de Silvio Santos vai virar filme em 2019. O projeto é da Paris Entretenimento, que adquiriu os direitos autorais da biografia do apresentador, escrita por Marcia Batista e Anna Medeiros.

Foto: Reprodução/SBT

Assim como o livro, o longa deve abordar como o ex-camelô se tornou um dos maiores comunicadores do país, mostrando também sua vida em família e retratando eventos conhecidos e traumáticos, como o sequestro de sua filha, Patrícia Abravanel.

A produção do filme deve começar em junho deste ano, com a escolha do diretor, roteirista e elenco. Já as filmagens devem acontecer em 2019. A data de estreia ainda não foi anunciada.

Omelete